Графики первых переездов по программе реновации составят в начале 2018 года

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Графики первых переездов москвичей по программе реновации планируют составить в начале следующего года. Об этом рассказал глава департамента строительства столицы Андрей Бочкарев.

"Первые переезды могут совершиться уже на рубеже первых двух месяцев 2018 года. Сейчас мы заканчиваем документацию. В начале следующего года мы еще и графики переезда для первых домов составим", – сказал он, передает Агентство "Москва".

Ранее стало известно, что для переселения граждан уже готов примерно один миллион квадратных метров жилья.