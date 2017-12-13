Первые переселения по реновации в Москве начнутся в I квартале 2018 года

13 декабря, 13:13
Фото: портал Москва 24/Никита Симонов
Примерно один миллион квадратных метров жилья будет готов для переселения граждан по программе реновации в начале следующего года.
"То, что у нас было в проектировании, стройке, сейчас мы переделываем под новые стандарты. Уже утверждено 236 площадок, на которые разрабатывается градостроительная документация", – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, сообщает Агентство "Москва".
Планируется, что первые переезды состоятся уже в первом квартале 2018 года, добавил он. В то же время власти подготовят строительную документацию на оставшиеся 70 стартовых площадок и приступят к проектированию.
В настоящий момент, по словам Хуснуллина, на рассмотрении находятся еще 200 площадок, на которых может быть построено около двух миллионов квадратных метров жилплощади.
Ранее начальник управления реновации Александр Ломакин заявил , что первые жители смогут заселиться в новые дома в марте-апреле 2018 года.
8 декабря мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, которое увеличило на 26 адресов перечень кварталов, где расположены земельные участки для строительства стартовых домов в течение 2020-2021 годов.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: