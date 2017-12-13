Первые переселения по реновации в Москве начнутся в I квартале 2018 года

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Примерно один миллион квадратных метров жилья будет готов для переселения граждан по программе реновации в начале следующего года.

"То, что у нас было в проектировании, стройке, сейчас мы переделываем под новые стандарты. Уже утверждено 236 площадок, на которые разрабатывается градостроительная документация", – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, сообщает Агентство "Москва".

Планируется, что первые переезды состоятся уже в первом квартале 2018 года, добавил он. В то же время власти подготовят строительную документацию на оставшиеся 70 стартовых площадок и приступят к проектированию.

В настоящий момент, по словам Хуснуллина, на рассмотрении находятся еще 200 площадок, на которых может быть построено около двух миллионов квадратных метров жилплощади.

Ранее начальник управления реновации Александр Ломакин заявил , что первые жители смогут заселиться в новые дома в марте-апреле 2018 года.

8 декабря мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, которое увеличило на 26 адресов перечень кварталов, где расположены земельные участки для строительства стартовых домов в течение 2020-2021 годов.