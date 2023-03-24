17:05События
Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную конкурсу "Культурная столица года"
Фото: depositphotos/biimmap@yandex.ru
27 марта в издательском доме "Аргументы и факты" состоится брифинг, посвященный первому этапу конкурса "Культурная столица года".
Конкурс "Культурная столица года" стартовал в 2023 году. Каждый год эксперты будут присуждать это почетное звание одному из городов РФ.
Подробнее о конкурсе расскажут:
- депутат Госдумы, доктор экономических наук, профессор, председатель оргкомитета конкурса Николай Новичков;
- доцент Высшей школы культурной политики МГУ имени Ломоносова, кандидат экономических наук Александр Протасевич;
- народный артист РФ, пианист, композитор Даниил Крамер;
- директор департамента комплексного развития территорий министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Мария Синичич;
- первый заместитель генерального директора издательского дома "Аргументы и факты" Марина Мишункина.
Смотрите прямую трансляцию 27 марта в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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