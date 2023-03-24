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17:05

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Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную конкурсу "Культурная столица года"

Фото: depositphotos/biimmap@yandex.ru

27 марта в издательском доме "Аргументы и факты" состоится брифинг, посвященный первому этапу конкурса "Культурная столица года".

Конкурс "Культурная столица года" стартовал в 2023 году. Каждый год эксперты будут присуждать это почетное звание одному из городов РФ.

Подробнее о конкурсе расскажут:

  • депутат Госдумы, доктор экономических наук, профессор, председатель оргкомитета конкурса Николай Новичков;
  • доцент Высшей школы культурной политики МГУ имени Ломоносова, кандидат экономических наук Александр Протасевич;
  • народный артист РФ, пианист, композитор Даниил Крамер;
  • директор департамента комплексного развития территорий министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Мария Синичич;
  • первый заместитель генерального директора издательского дома "Аргументы и факты" Марина Мишункина.

Смотрите прямую трансляцию 27 марта в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

регионыпресс-конференция

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