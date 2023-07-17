Власти Крыма заявили об отсутствии очередей на пунктах пропуска

Фото: телеграм-канал "Крым 24 |Z| Все новости Крыма"

Серьезных очередей на трех пунктах пропуска на административной границе Крыма с Херсонской областью, которые предстоит пройти при использовании сухопутного маршрута через новые регионы, нет, сообщил советник главы республики Олег Крючков в своем телеграм-канале.

Он рассказал, что на пункте пропуска в районе Армянска стоят 24 машины, Перекопа – 21, Джанкоя – 25.

Крючков также рассказал, что в Крыму открыли дополнительную горячую линию для туристов. Таким образом, звонить можно по номерам +7 (978) 515-33-22 и 8 (800) 511-80-18.

17 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о ЧП на Крымском мосту. Взрыв зафиксировали в районе 145-й опоры со стороны Кубани. Туристам и местному населению рекомендовали выбирать альтернативные пути объезда через новые российские регионы.

Жертвами атаки стали мужчина и женщина – жители Белгородской области. Также травмы получила их несовершеннолетняя дочь. Семья перемещалась на легковом автомобиле.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". По данным Национального антитеррористического комитета, атака на Крымский мост была проведена в 03:05 двумя беспилотными надводными аппаратами Вооруженных сил Украины.

Два человека погибли в результате ЧП на Крымском мосту