МЧС рекомендует эвакуировать туристов с побережья Приморья из-за тайфуна

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Глава МЧС России Евгений Зиничев рекомендовал главам регионов Дальнего Востока эвакуировать с морского побережья туристов из-за приближающегося тайфуна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Как уточняется, речь идет о Хабаровском и Приморском краях, Амурской и Еврейской областях.

Зиничев предложил главам регионов своевременно провести необходимые превентивные мероприятия, в том числе проверить готовность аварийно-восстановительных бригад к возможной непогоде, а также наличие и исправность резервных источников электропитания, запасов материальных резервов.

В конце июля восток Китая месте с Шанхаем оказался во власти тайфуна "Ин-Фа". Проливные дожди привели к наводнениям, а скорость ветра превышала 130 километров в час. Он сбивал людей с ног и волочил по асфальту. В двух аэропортах Шанхая были отменены рейсы, закрывали метро, а также приостанавливали движение скоростных поездов.