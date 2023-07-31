Три человека погибли в результате обстрела ВСУ села Басани в Запорожской области

Фото: телеграм-канал "Балицкий Евгений"

Три человека погибли и 15 пострадали в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Басани в Запорожской области. Об этом сообщает врио главы региона Евгений Балицкий в своем телегам-канале.

По его словам, обстрел произошел примерно в 19:00, украинским военным удалось попасть в продуктовый магазин, в котором находились люди.

"По предварительным данным, трое погибших, местные жители, гражданские. Около 15 человек пострадали, доставлены в медицинские учреждения. На месте работают спасатели", – отметил Балицкий.

Он подчеркнул, что в данный момент под завалами постройки находится 12-летний ребенок.

Врио главы региона добавил, что всем пострадавшим будут оказаны помощь и поддержка.

Ранее Балицкий сообщал об обстреле Токмака Запорожской области, во время которого украинские военные использовали кассетные боеприпасы. В результате произошедшего погибла одна женщина.

Кроме того, в результате атаки со стороны Украины пострадал другой мирный житель, его госпитализировали. Еще одна ракета была сбита российской системой ПВО, а третий украинский снаряд не разорвался, уточнил он.



Число пострадавших при обстреле ВСУ Донецка выросло до 11 человек