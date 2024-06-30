Пожарный поезд прибыл для тушения пожара пиломатериалов в Братске Иркутской области, сообщает МЧС России в своем телеграм-канале

На кадрах видно, что к месту ЧП подъезжает специальный железнодорожный состав, из которого выходят представители МЧС. Также на видео запечатлен момент тушения огня.

Склад готовой продукции загорелся 30 июня. Быстрому распространению огня привели сухая жарка погода и плотное складирование пиломатериалов, из-за чего площадь возгорания достигла 6 тысяч квадратных метров. Однако пожарным удалось его локализовать.

