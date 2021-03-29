Спецкомиссия займется расследованием причин аварийной посадки борта в Краснодаре

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Специальная комиссия будет расследовать причины аварийной посадки самолета авиакомпании "Аэрофлот", выполнявшего рейс из Москвы в Краснодар 28 марта. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе Росавиации.
"Оценка ситуации и причины авиационного происшествия будут подведены специально созданной комиссией после завершения расследования", – говорится в сообщении.
28 марта пассажирский самолет Boeing-737, на борту которого находились 149 человек, совершил аварийную посадку в Краснодаре из-за неисправности закрылок.
Находившиеся на борту очевидцы рассказали, что испытали сильнейший страх, после которого им больше не хочется летать.
Пассажиры самолета Москва – Краснодар рассказали, как пережили аварийную посадку