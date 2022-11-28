Петарда взорвалась в руках у десятилетнего школьника в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Петарда взорвалась в руках у десятилетнего ребенка на северо-западе Москвы, информирует РИА Новости со ссылкой на сотрудника экстренных служб.

По его словам, мальчика госпитализировали.

"По предварительной информации, в руках у школьника в учебном заведении на улице Фомичевой взорвалась петарда от зажигалки. Это Северное Тушино", – поделился представитель экстренных служб.

Он добавил, что ребенок получил травмы кисти. Его направили в детскую больницу имени Филатова. На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего, информация о состоянии здоровья школьника уточняется.

До этого в столице подросток устроил взрыв, смешав петарды в кофемолке. После этого 14-летний мальчик был госпитализирован, у ребенка зафиксировали телесные повреждения и ожоги.

По факту происшествия вел доследственную проверку Измайловский следственный отдел.

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