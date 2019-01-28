В Москве покончил с собой экс-глава "Дальспецстроя"

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

В Москве нашли мертвым бывшего руководителя "Дальспецстроя" Дмитрия Савина. По предварительным данным, он покончил с собой, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы.

Тело мужчины обнаружили на улице Привольная в воскресенье вечером. Столичный главк СК проводит проверку.

Дмитрий Савин возглавил "Дальспецстрой" в октябре 2014 года. На этой должности он сменил Юрия Хризмана, которому было предъявлено обвинение в крупной растрате.

Хризмана и еще несколько сотрудников "Дальспецстроя" подозревают в причастности к хищению 1,8 миллиарда рублей, выделенных на строительство космодрома "Восточный".

Савин ушел с этого поста "по собственному желанию", став замглавы "Дальспецстроя". Дмитрий Рогозин, занимавший на тот момент должность вице-премьера правительства РФ, в 2015 году сообщил, что увольнение состоялось по его инициативе.

По словам Рогозина, Савин пытался скрыть проблему с невыплатой зарплаты строителям космодрома. Также он устроил "к себе в контору собственную жену, выплатив ей за месяц 800 тысяч рублей".