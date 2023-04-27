Взрыв неустановленного устройства произошел на территории ТЭЦ в петербургском Павловске

Фото: телеграм-канал "78 | НОВОСТИ"

На территории теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в городе Павловске произошел взрыв неустановленного устройства. Об этом сообщает ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу в своем телеграм-канале.

В сообщении указано, что 26 апреля 2023 года рядом с заброшенным зданием, находящимся на территории ТЭЦ, произошел взрыв неустановленного устройства.

Следователи проводят работу на месте происшествия, было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222.1 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств".

Сотрудники правоохранительных органов пытаются установить обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось о взрыве у подъезда многоквартирного жилого дома на улице Кирова в Мелитополе. Отмечается, что на месте сработало неизвестное взрывное устройство.

В результате произошедшего двое полицейских были госпитализированы, один из них скончался в больнице. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

