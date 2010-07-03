Генерал-майор ФСБ найден мертвым в квартире в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В одной из квартир на севере столицы обнаружили мертвым генерала-майора ФСБ. Следов насильственной смерти нет, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в полиции.

"По предварительной информации, мужчина скончался сам, криминальной составляющей нет", – сообщили в правоохранительных органах. Рядом с телом нашли пенсионное удостоверение ФСБ.

На месте работают следователи, им предстоит установить причину произошедшего.

По данным СМИ, погибший – 59-летний мужчина, который руководил одним из управлений спецслужбы. Также в квартире нашли несколько пистолетов, охотничье ружье и более сотни патронов.