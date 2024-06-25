МВД Абхазии задержало всех подозреваемых в перестрелке на границе с РФ

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МВД Абхазии задержало всех подозреваемых в перестрелке у КПП "Псоу" на границе с РФ, говорится на сайте ведомства.

"Задержаны – Какалия А. Г. 1997 года рождения, Чаговец И. А. 1988 года рождения и Какалия Б. Г. 1991 года рождения", – уточнили в министерстве.

Район, где, предположительно, скрывались разыскиваемые, был блокирован местными силовиками 25 июня, уточнили в пресс-службе. В частности, подразделения абхазского МВД перекрыли стационарные посты и организовали временные пункты транспортного контроля. В результате подозреваемых удалось склонить сдаться правоохранителям, заключили в ведомстве.

Инцидент со стрельбой произошел на российско-абхазской границе вечером 23 июня. В результате один человек погиб, а ранения получили еще трое. По данному факту в Абхазии возбудили уголовное дело.

Позже местным правоохранителям удалось установить личности всех семерых участников перестрелки, а также задержать троих из них. Седьмой подозреваемый находится за пределами страны, но его планируется экстрадировать.

