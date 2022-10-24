Семьям погибших на полигоне под Белгородом выплатят по миллиону рублей

Фото: Минобороны РФ

Семьи жителей Рязанской области, погибших на полигоне "Северный" в Белгородской области, получат по миллиону рублей, сообщает РИА Новости.

Решение об оказании адресной помощи членам семей погибших и пострадавшим в Белгородской области 15 октября принял губернатор Рязанской области Павел Малков. Средства предоставят в равных долях каждому члену семьи. Кроме того, пострадавшим выплатят по 500 тысяч рублей.

15 октября двое террористов совершили нападение на военнослужащих на полигоне в Белгородской области, в результате 11 человек погибли, 15 получили ранения. Уточняется, что оба террориста были убиты ответным огнем.

СК РФ возбудил уголовное дело. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

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