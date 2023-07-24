Пострадавшую при подрыве Крымского моста девочку выписали из больницы

Фото: телеграм-канал "СМОТРИ"

Девочку, пострадавшую при подрыве Крымского моста, выписали из Российской детской клинической больницы, сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова.

По его словам, ребенок находится в удовлетворительном состоянии после необходимого лечения и сейчас в стационарной медпомощи не нуждается.

О смерти родителей 14-летняя девочка узнала спустя неделю. Врачи боялись, что новость помешает восстановлению ребенка. По данным СМИ, из больницы подростка забрал дядя.

Взрыв на Крымском мосту произошел в ночь на 17 июля в районе 145-й опоры со стороны Кубани. Атака привела к смерти мужчины и женщины из Белгородской области. Их несовершеннолетняя дочь выжила, ее доставили в больницу.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Национальный антитеррористический комитет сообщил, что диверсию осуществили в 03:05. По информации НАК, Вооруженные силы Украины ударили двумя беспилотными надводными аппаратами.

Два человека погибли в результате ЧП на Крымском мосту