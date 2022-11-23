Пожар в хостеле в Солнечногорском районе локализовали на площади 360 "квадратов"

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Пожар в хостеле в деревне Дубровки Солнечногорского района Подмосковья удалось локализовать на площади 360 квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

"В 11:35 объявлена локализация пожара на площади 360 квадратных метров", – поделились там.

Сообщения о пожаре поступили в 09:22. Загорелся хостел на улице Аэропортовской, доме 7. Люди успели покинуть здание до прибытия бригады – более 300 человек. По данным МЧС, информации о пострадавших не поступало.

К ликвидации возгорания привлечены 61 человек и 18 единиц техники. Пламя охватило кровлю строения, в результате чего пожару присвоили повышенный ранг сложности.



Хостел загорелся в Солнечногорске

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