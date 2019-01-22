Пожар произошел в общежитии на севере-востоке столицы

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Возгорание в здании общежития Российского государственного социального университета на северо-востоке столицы ликвидировано, пострадавших нет. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по городу.

Инцидент произошел в одной из комнат в здании на улице Плещеева в районе Бибирево. Площадь пожара – 1 квадратный метр. Горели личные вещи. С пожаром справились до приезда спасательных подразделений.

Более 600 человек самостоятельно вышли на улицу. Обстоятельства возгорания выясняются.