Уголовное дело возбудили после пожара на судне "Калтан"

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Возбуждено уголовное дело по факту пожара на российском судне "Калтан", рассказала старший помощник руководителя Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Екатерина Петрушина. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Расследование ведется по части 3, статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Ранее сообщалось, что рыболовецкое судно загорелось ранним утром 21 апреля. Инцидент произошел примерно в 300 километрах к юго-востоку от Сеула. Судно перевозило морепродукты.

В ходе спасательной операции судно отбуксировали в порт Ульсан Республики Корея. На борту было 25 россиян. Тела четырех моряков были найдены на борту судна, остальных удалось спасти. Среди остававшихся на борту "Калтана" членов экипажа числились помощник капитана, повар и двое матросов.