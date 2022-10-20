Арестованный в Мариуполе рассказал, что СБУ пообещала ему 50 тысяч гривен за теракт

Фото: РИА Новости

Арестованный по подозрению в организации теракта в Мариуполе признался, что Служба безопасности Украины пообещала выплатить ему 50 тысяч гривен (примерно 1350 долларов. – Прим. ред.) за подобное преступление. Об этом сообщает РИА Новости.

У подозреваемого изъяли взрывное устройство с поражающими элементами. Злоумышленника зовут Виктор Зайцев, он является жителем поселка Каменск, 1976 года рождения. Уточняется, что у подозреваемого ранее уже были судимости.

По его словам, к нему пришел человек, представившийся сотрудником СБУ. Он предложил Зайцеву деньги за "маленькую диверсию".

"Естественно, я согласился, так как у меня денег на существование постоянно не было", – поделился он.

Зайцев добавил, что сотрудник СБУ выплатил ему аванс в размере 25 тысяч гривен.

8 октября на Крымском мосту случился подрыв грузовой фуры, из-за чего произошло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате ЧП были разрушены для автомобильных пролета моста. Погибли четыре человека.

СК РФ подтвердил версию об организации теракта на Крымском мосту украинскими спецслужбами. Причастные к ЧП являются не только гражданами Украины, но и России, Армении и Грузии.

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