В Джакарте купол мечети обрушился из-за пожара

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Из-за сильного возгорания в Джакарте, столице Индонезии, рухнул купол Большой мечети Исламского центра в районе Коджа. Об этом сообщает издание Tribunnews

В момент происшествия вокруг мечети было много людей. Из-за того, что купол рухнул, началась сильная паника. Очевидцы рассказали, что, когда появилось пламя, в мечети все еще находились люди.

По предварительной информации, возгорание началось из-за сварочных работ, которые организовали прямо на куполе мусульманского сооружения. Уточняется, что пожарные пока что не поделились причинами возникновения пожара.

Ранее сообщалось, что 17 октября самолет Су-34 упал на жилой дом в процессе выполнения пилотами тренировочного полета. Летчикам удалось спастись. По факту происшествия СК России возбудил уголовное дело.

Кроме того, число погибших из-за падения Су-34 достигло 15 человек.



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