17:56Происшествия
В Джакарте купол мечети обрушился из-за пожара
В момент происшествия вокруг мечети было много людей. Из-за того, что купол рухнул, началась сильная паника. Очевидцы рассказали, что, когда появилось пламя, в мечети все еще находились люди.
По предварительной информации, возгорание началось из-за сварочных работ, которые организовали прямо на куполе мусульманского сооружения. Уточняется, что пожарные пока что не поделились причинами возникновения пожара.
Ранее сообщалось, что 17 октября самолет Су-34 упал на жилой дом в процессе выполнения пилотами тренировочного полета. Летчикам удалось спастись. По факту происшествия СК России возбудил уголовное дело.
Кроме того, число погибших из-за падения Су-34 достигло 15 человек.
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