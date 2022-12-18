Пожар на месторождении в Приангарье распространился на 400 "квадратов" – МЧС

Фото: телеграм-канал ''СМОТРИ''

Пламя на технологической установке на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении в Иркутской области распространилось на 400 "квадратов". Об этом сообщает телеграм-канал ГУ МЧС по региону.

"По докладу руководителя тушения пожара с места, по состоянию на 00:30 (19:30 по московскому времени), площадь составляет 400 квадратных метра. В тушении задействовано 45 человек и 17 единиц техники. В готовности аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Иркутской области", – поделились в МЧС.

Возгорание случилось на нефтегазоконденсатном месторождении в Иркутской области в воскресенье, 18 декабря. По словам губернатора региона, в результате ЧП травмы получил один человек. На данный момент к ликвидации пожара привлечены расчеты из города Усть-Кут.

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