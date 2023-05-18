Неопознанный беспилотник влетел в малазийский королевский дворец в Джохоре

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Беспилотник влетел в королевский дворец Малайзии в Джохоре, в настоящее время разыскивается хозяин дрона. Об этом информирует портал Star.

По словам главы полиции Джохора Замана Мамата, в отношении нарушителей правил и положений о полетах дронов будут приняты строгие меры. Правоохранители направили подразделение по управлению БПЛА королевской полиции Малайзии для расследования ситуации.

Мамат отметил, что дронам нельзя летать на территории особой важности. Речь идет о зонах, где расположены объекты полиции, военные лагеря, медучреждения и королевские дворцы.

"Дроны могут летать только на расстоянии менее 500 метров от земли и вне запретной зоны, поэтому все, что выходит за пределы этого, считается нарушением", – заключил полицейский.

Ранее сообщалось, что на территории военной базы США, расположенной недалеко от международного аэропорта в столице Ирака Багдаде, рухнул беспилотник. По информации прессы, американские военные сами сбили этот дрон. БПЛА передали для установления всех данных в иракский Объединенный центр координации и мониторинга.