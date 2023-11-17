Мужчина пострадал при нападении неизвестных с оружием в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "112"

Мужчина пострадал при разбойном нападении неизвестных с оружием в центре Москвы, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Уточняется, что инцидент произошел 17 ноября на улице Пресненский Вал. По предварительным данным, около 19:30 двум гражданам начали угрожать предметом, похожим на пистолет.

Затем нападавшие несколько раз выстрелили в воздух и похитили сумку у пострадавших. Один из мужчин получил травмы, а злоумышленники скрылись на автомобиле марки Mercedes, отметили в ведомстве.

В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление личности и задержание злоумышленников, подчеркнули в полиции.

В свою очередь, прокуратура ЦАО контролирует принятие решения о возбуждении уголовного дела по факту разбойного нападения.

По информации столичного ведомства, в сумке у пострадавших находилась крупная сумма денег. Сейчас контролируется установление причастных к преступлению лиц.

Ранее стало известно, что 25-летний мужчина под видом электрика ограбил 86-летнюю жительницу района Фили-Давыдково. По предварительным данным, мужчина представился сотрудником энергетической компании.

Когда женщина впустила его домой, то мужчина толкнул ее и вырвал наличные деньги из рук. Затем он выбежал из квартиры, а похищенные 50 000 рублей потратил по своему усмотрению. В результате оперативно-разыскных мероприятий столичные полицейские задержали подозреваемого.