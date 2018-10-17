17 октября 2018, 13:13Происшествия
При взрыве в Керчи погибло 10 человек – Центр медицины катастроф Крыма
Фото: vk.com/kerchfm
При взрыве в политехническом колледже Керчи погибло 10 человек. Эту информацию подтвердил крымский Центр медицины катастроф.
Днем в среду, 17 октября, в техникуме Керчи прогремел взрыв. В медицинские учреждения региона доставили более 20 пострадавших с различными травмами. Точное число раненых пока устанавливается.
На территории колледжа работает полиция, пять бригад медицины катастроф и три отделения пожарной службы.
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