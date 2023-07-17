Пострадавшая при теракте на Крымском мосту девочка находится в сознании – штаб

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Российский Минздрав взял на контроль оказание медицинской помощи девочке, которая получила травмы в результате атаки на Крымский мост. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника главы ведомства Алексея Кузнецова.

По его словам, состояние девочки оценивается как средней степени тяжести, помощь ей оказывается в полном объеме.



"Проводится ее медицинская эвакуация в ведущее детское медицинское учреждение Краснодарского края. После прибытия в Краснодар будет организована телемедицинская консультация со специалистами Российской детской клинической больницы Минздрава России", – поделился замминистра.

Между тем власти Краснодарского края заявили, что жизни пострадавшей девочки ничто не угрожает. Сейчас она в сознании, дышит самостоятельно.

17 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о ЧП на Крымском мосту. Взрыв зафиксировали в районе 145-й опоры со стороны Кубани. Туристам и местному населению рекомендовали выбирать альтернативные пути объезда через новые российские регионы.

После ЧП стало известно о двух смертях – мужчины и женщины, которые являются жителями Белгородской области. Вместе с этим травмы получила их несовершеннолетняя дочь.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". По данным Национального антитеррористического комитета, теракт был осуществлен в 03:05 двумя беспилотными надводными аппаратами ВСУ.

Два человека погибли в результате ЧП на Крымском мосту