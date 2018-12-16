Короткое замыкание произошло в здании Театра сатиры

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В здании Театра сатиры в центре столицы произошло короткое замыкание. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России.

По данным МЧС, короткое замыкание произошло в розетке на третьем этаже в здании театра на Триумфальной площади. "Эвакуация из здания не проводилась, ситуация на месте спокойная", − уточнил представитель ведомства Агентству "Москва".

Ранее в МЧС сообщили об эвакуации посетителей и персонала из столичного ТРЦ "Калейдоскоп", где сработала пожарная сигнализация. Как выяснилось, на подземной стоянке загорелся автомобиль. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание.