Женщина пострадала в ДТП с иномаркой на юго-востоке Москвы

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Пассажирка автомобиля Ford Mustang пострадала после его столкновения с деревом на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Водитель автомобиля Ford Mustang не справился с управлением и врезался в дерево на Подольской улице в Москве", – сообщил собеседник агентства.

Сразу после произошедшего водитель иномарки скрылся с места происшествия. На месте аварии работают сотрудники полиции, которые устанавливают ее причины.

До этого водитель автомобиля "ГАЗель" погиб в ДТП на юго-востоке Москвы. Инцидент произошел в районе дома 57 на Рязанском проспекте. Водитель транспортного средства не справился с управлением и врезался в столб.



Авария произошла на Ленинградском шоссе