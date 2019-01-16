Избившую туриста стриптизершу задержали в Париже

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Французские полицейские задержали владелицу парижского ночного клуба и работницу заведения. Обеих подозревают в нападении на туриста из Великобритании и вымогательстве денег, сообщает издание Parisien.

В ночь на 15 января путешественник подался уговорам посмотреть откровенный танец за 50 евро и зашел в клуб All in на площади Пигаль. Уже внутри заведения с туриста попросили в пять раз больше денег и он отказался платить.

Британец уже собирался покинуть клуб, но его догнала стриптизерша. Она дала мужчине пощечину и ударила железным прутом по голове. К ней присоединилась хозяйка клуба, доставшая револьвер и прицелившаяся в посетителя.

В итоге потерпевший обратился в полицию. Обеих женщин задержали в ту же ночь задержала по обвинению в "вымогательстве денег с применением насилия".