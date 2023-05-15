В Москве полиция нашла револьвер и патроны у водителя Mercedes

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Сотрудники правоохранительных органов нашли у водителя Mercedes револьвер и патроны. Об этом сообщается в телеграм-канале МВД России.

По данным ведомства, инспекторы ДПС на Варшавском шоссе остановили Mercedes для проверки документов у водителя. Выяснилось, что 40-летний мужчина был неоднократно судим.

"Гражданин при общении с полицейскими стал заметно нервничать, в связи с чем было принято решение о досмотре транспортного средства", – говорится в сообщении.

В салоне обнаружили револьвер Taurus 38 калибра и пять штатных патронов. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Незаконный оборот оружия и боеприпасов". Сейчас водитель Mercedes находится под домашним арестом.

Ранее стало известно, что ФСБ России вместе с МВД и Росгвардией предотвратила деятельность 93 россиян из 38 субъектов РФ, которые имеют отношение к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских. Правоохранители изъяли 253 единицы огнестрельного оружия.