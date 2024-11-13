Рогов рассказал о последствиях обстрела Энергодара со стороны ВСУ

Фото: телеграм-канал "Владимир Рогов"

В Энергодаре один человек погиб после обстрела города со стороны ВСУ. Повреждения получили несколько жилых многоэтажных домов, а также магазины, сгорели два автомобиля. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

"Попадания зафиксированы по жилым домам и магазинам. На улице Комсомольской от осколочного ранения скончался работник магазина. Сгорели два автомобиля, также разрушения получили несколько многоэтажек", – сообщил Рогов.

По заявлению главы местной администрации Эдуарда Сеновоза, в Энергодаре зафиксировали не менее восьми взрывов, из которых два – в центре города.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ атаковали объекты инфраструктуры в Энергодаре и береговую линию, приближенную к ЗАЭС с помощью беспилотников. В городе сработала система противовоздушной обороны.