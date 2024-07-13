Подозреваемая в убийстве сына, тело которого нашли в чемодане, задержана в Перми

Фото: perm.sledcom.ru

Женщину, подозреваемую в убийстве сына, тело которого нашли в чемодане в Перми, задержали, пишет пресс-служба СУСК РФ по Пермскому краю.

Отмечается, что Ирину Шатову удалось выявить и задержать силами сотрудников ГУМВД РФ по Пермскому краю и следователей регионального СУСК.

"В ближайшее время она будет допрошена следователями", – уточнили в пресс-службе.

Тело 9-летнего ребенка нашли на мусорной площадке возле одного из домов в Ленинском районе Перми. На теле погибшего были следы удушения и колото-резаные ранения.

После находки было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего. Главным подозреваемым по делу стала его собственная мать.

