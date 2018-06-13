13 июня 2018, 13:59Происшествия
Режиссера Говорухина госпитализировали в крайне тяжелом состоянии
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Режиссера Станислава Говорухина госпитализировали в Центральную клиническую больницу в крайне тяжелом состоянии, передает "Интерфакс".
Режиссер Владимир Бортко рассказал о плохом состоянии здоровья своего коллеги. С этим он связал распространение в СМИ слухов о том, что якобы Говорухин скончался.
"Информация о его смерти не подтвердилась. Он жив. Слухи распространились потому, что он нездоров. Он болен", – цитирует его Агентство "Москва". Бортко добавил, что больше ему ничего неизвестно.
Ранее в Союзе кинематографистов России опровергли сведения о смерти Говорухина. Пресс-секретарь режиссера Мария Шоппо тоже опровергла данные.
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