Режиссера Говорухина госпитализировали в крайне тяжелом состоянии

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Режиссера Станислава Говорухина госпитализировали в Центральную клиническую больницу в крайне тяжелом состоянии, передает "Интерфакс".

Режиссер Владимир Бортко рассказал о плохом состоянии здоровья своего коллеги. С этим он связал распространение в СМИ слухов о том, что якобы Говорухин скончался.

"Информация о его смерти не подтвердилась. Он жив. Слухи распространились потому, что он нездоров. Он болен", – цитирует его Агентство "Москва". Бортко добавил, что больше ему ничего неизвестно.

Ранее в Союзе кинематографистов России опровергли сведения о смерти Говорухина. Пресс-секретарь режиссера Мария Шоппо тоже опровергла данные.

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