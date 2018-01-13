Полученное на Гавайских островах сообщение о ракетной угрозе оказалось ложным

13 января, 23:56
Фото: ТАСС/Douliery Olivier/ABACA
Сообщение о ракетной угрозе, которое ранее получили жители штата Гавайи в США, оказалось ложной тревогой. Такое заявление сделали представители американских властей. Об инциденте уже проинформировали президента страны Дональда Трампа.
"Тихоокеанское командование США не обнаружило угрозы баллистической ракеты для Гавайев. Предыдущее сообщение было отправлено по ошибке", − цитирует сообщение командования РИА Новости.
Сообщение о ракетной угрозе также опровергла конгрессмен от штата Талси Габбард.
"Гавайи, это ложная тревога. Никакой летящей в сторону Гавайев ракеты нет", − написала Габбард в своем микроблоге в Twitter. По ее словам, она уточнила информацию в правительстве.
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