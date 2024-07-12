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12 июля, 20:35

Происшествия

"Согаз" выразил готовность выплатить компенсации за крушение SSJ 100 в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Московская межрегиональная транспортная прокуратура"

Страховая компания "Согаз", выступающая страховщиком упавшего в Подмосковье самолета Sukhoi Superjet 100, выразила готовность выплатить все положенные компенсации, рассказали в пресс-службе фирмы.

"Согаз" приносит искренние соболезнования родным и близким погибших и готов осуществить выплаты в оперативном режиме после получения необходимых документов от авиакомпании", – цитирует РБК.

Согласно договору, пояснили в компании, были застрахованы как риск гибели воздушного судна и гражданская ответственность его владельца, так и жизнь и здоровье экипажа.

Самолет потерпел крушение 12 июля в лесном массиве. Он выполнял транзитный перелет после ремонта, направляясь в аэропорт Внуково.

По предварительным данным, внутри были два пилота и штурман – все они погибли. Следователи уже возбудили уголовное дело и начали изымать документацию на заводе, где ремонтировался лайнер. В настоящее время основной причиной гибели судна рассматривается одновременный отказ двух двигателей.

Оба бортовых самописца, упавшего под Коломной SSJ 100, обнаружены

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