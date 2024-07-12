СК подозревает мать в убийстве мальчика, тело которого нашли в чемодане в Перми

Фото: perm.sledcom.ru

Девятилетнего мальчика, тело которого нашли в чемодане в Перми, вероятно, убила его мать, сообщает пресс-служба управления СКР по Пермскому краю.

Главной подозреваемой в убийстве является 34-летняя жительнице города. Сейчас женщину ищут, сотрудники правоохранительных органов уже осмотрели квартиру, где она проживала с ребенком.

Одна из жительниц Перми по имени Полина в беседе с "Газетой.ру" рассказала, что видела девушку с большим черным чемоданом, похожим на тот, в котором нашли тело мальчика.

"Мы шли с набережной, было около двух часов ночи. В районе Окулова видели эту женщину. На вид ей 28–30 лет. Была в каком-то растянутом свитере или кофте, в джинсах. В общем как-то по-домашнему. Волосы распущенные: были видны отросшие темные корни и светлые концы", – сказала собеседница издания.

Сначала женщина шла позади очевидцев, потом она прошла мимо них, но затем остановилась, так как у чемодана заели колеса.

"Мы предложили помощь, она растерялась, но от помощи отказалась", – рассказала Полина.

Далее девушка вновь обогнала их и скрылась. Очевидец подчеркивает, что она показалась им странной, так как выглядела растерянной.

Тело ребенка нашли на мусорной площадке возле одного из домов в Ленинском районе Перми. Отмечалось, что на теле погибшего были следы удушения и колото-резаные ранения. После этого местное управление СКР возбудило уголовное дело об убийстве малолетнего.

