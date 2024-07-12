Появились фотографии с места крушения самолета Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье

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Спасатели добрались до места падения самолета Sukhoi Superjet 100 в подмосковной Коломне, фотографии опубликовал глава городского округа Александр Гречищев.

"Еще раз подтверждаю – угрозы населенным пунктам нет", – написал он в своем телеграм-канале.

Воздушное судно потерпело крушение в лесном массиве 12 июля. Самолет выполнял тестовый полет без пассажиров после ремонта. По предварительным данным, внутри были два пилота и штурман – все они погибли.

Следователи уже возбудили уголовное дело. В числе возможных причин катастрофы – отказ двигателя, но будут проверяться и другие версии, включая действия пилотов.

