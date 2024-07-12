Глава управления оперативного реагирования Шебекинского округа погиб под Белгородом

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Начальник управления оперативного реагирования Шебекинского округа подполковник полиции Александр Маслиенко погиб в селе Муром, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Свой жизненный путь он посвятил служению родной земле, людям и Отечеству. Мы склоняем головы перед его мужеством. Светлая память Александру Александровичу", – написал он в своем телеграм-канале.

Начальник управления, которое подведомственно администрации городского округа, погиб при исполнении служебного долга, сказал глава региона. В момент атаки Маслиенко помогал жителям села и скончался, спасая других, заключил Гладков.

Ранее украинский беспилотник атаковал автомобиль в селе Муром. Из-за взрыва погиб водитель. До этого украинские войска также нанесли удар по белгородскому селу. Тогда из-за сбросов взрывных устройств была повреждена линия электропередачи, однако обошлось без пострадавших.

