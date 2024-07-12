Уголовное дело возбуждено после пожара в жилом доме подмосковного Подольска

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

Подмосковное управление СКР возбудило уголовное дело после пожара в многоквартирном жилом доме в центре подмосковного Подольска, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Дело завели по факту оказания услуг по техническому обслуживанию дома, не отвечающих требованиям пожарной безопасности, из-за которых загорелась кровля постройки.

Сейчас следователи и криминалисты осматривают место происшествия и допрашивают свидетелей, включая сотрудников управляющей компании.

Крыша дома на улице Веллинга загорелась днем 11 июля. Затем огонь перекинулся на жилые помещения. Жителей удалось эвакуировать, пострадавших не было. Позже пожар удалось локализовать на площади 935 квадратных метров. Возможной причиной возгорания могла стать неисправность или короткое замыкание в кондиционере.

