Дочь экс-губернатора Пензенской области могла умереть из-за проблем с сердцем – СМИ

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Дочь бывшего губернатора Пензенской области и члена Совфеда Василия Бочкарева Наталья могла умереть из-за проблем с сердцем, пишет РИА Новости со ссылкой на источника в правоохранительных органах.

"Предварительно, причиной смерти Бочкаревой стала острая сердечная недостаточность", – поделился инсайдер.

По его словам, уход из жизни дочери бывшего чиновника не носит криминальный характер. Отец девушки умер еще в 2016 году.

О том, что Бочкарева погибла, стало известно в среду, 12 июля. Тело девушки обнаружили в ее квартире в центре Москвы. Накануне консьерж жилого дома в Пресненском районе обратилась в оперативные службы. Она рассказала, что Бочкарева посетовала на состояние здоровья, а потом перестала открывать дверь квартиры.

Правоохранители не нашли на теле девушки следов насильственной смерти. В ходе экспертизы будет установлена точная причина кончины.