Опасность атаки БПЛА объявили в Воронежской и Белгородской областях

Фото: Министерство обороны РФ

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена в Воронежской и Белгородской областях. Об этом сообщили губернатор Воронежской области Александр Гусев и пресс-служба главного управления МЧС по Белгородскому региону.

"Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России", – написал Гусев в своем телеграм-канале.

В свою очередь пресс-служба белгородского областного управления МЧС призвала граждан быть бдительными из-за объявленной опасности атаки.

Ранее, 6 июня, угрозу беспилотников объявляли на территории Курской и Воронежской областей. Позднее, 10 июня, опасность атаки БПЛА повторно фиксировалась на территории Курского региона.

