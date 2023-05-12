Подозреваемых в хищении денег от имени Маргариты Симоньян задержали в Перми

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МВД задержало в Перми троих подозреваемых в краже средств от имени главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян у тех, кто хотел помочь бойцам Вооруженных сил РФ в зоне спецоперации. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства со ссылкой на официального представителя министерства Ирину Волк.

Она рассказала, что в одном из популярных мессенджеров было создано несколько каналов от имени Симоньян. Впоследствии количество их подписчиков превысило сто тысяч.

"Предварительно установлено, что злоумышленники размещали в них сообщения о необходимости закупки техники для нужд военнослужащих, выполняющих задачи в зоне СВО. Желающим помочь предлагали перечислить деньги на банковские карты, якобы принадлежащие волонтерам", – заявила Волк.

Отмечается, что Симоньян лично обратилась к правоохранителям. Полиции удалось установить личности участников криминального бизнеса и задержать их.

Ранее Роспотребнадзор рассказал о мошенниках, которые собирают средства с россиян якобы на помощь военнослужащим, принимающим участие в СВО. В ведомстве призвали граждан быть внимательными и не терять бдительности.