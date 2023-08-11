Человек пострадал при падении вертолета на юге Испании

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Вертолет Главного управления дорожного движения (DGT) рухнул на юге Испании, травмы получил один человек. Об этом сообщает агентство Europa Press.

Происшествие случилось рядом с бензоколонкой в провинции Альмерия. Источник заявил агентству, что во время приземления хвостовой двигатель задел дерево. В качестве вероятной причины ЧП он назвал внезапный порыв ветра.

"В пятницу вертолет Главного управления дорожного движения попал в аварию во время посадки на земельном участке, расположенном в муниципалитете Ла-Мохонера", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в южной части Калифорнии столкнулись два вертолета, в результате чего скончались три человека. Трагедия произошла во время тушения пожара. Один из вертолетов смог приземлиться недалеко от места происшествия, второй потерпел крушение.

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