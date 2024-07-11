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11 июля, 13:22

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РИА Новости: три туриста из Европы задержаны при попытке попасть на Байконур

Три туриста из Европы задержаны при попытке попасть на Байконур

Фото: телеграм-канал "Я сказал "Поехали"!"

Трех туристов из Европы, которые пытались нелегально попасть на космодром Байконур, задержали. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

После этого 26-й гарнизонный военный суд назначил туристам административное наказание и предписал покинуть территорию комплекса.

Ранее два француза также попытались проникнуть на космодром. Они вышли на трассе и пошли к зданиям комплекса через степь. Одному из туристов стало плохо, однако прибывшие медики не смогли спасти его – тот скончался от обезвоживания.

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