Фото: vk.com/Я – Пилот

Военный вертолет потерпел крушение в Стамбуле в районе Чекмекей. Как сообщает телеканал NTV, вертолет разбился из-за технических неполадок, совершая вынужденную посадку в промзоне.

На месте происшествия работают сотрудники скорой помощи и пожарные.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление губернатор турецкого города Али Ерликайя, в результате ЧП погибли четверо военнослужащих. К моменту прибытия медиков они еще были живы. Их оперативно доставили в больницу, но спасти их не удалось. Других пострадавших нет.