В Саранске мужчина убил подругу бильярдным кием

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В Саранске задержан молодой мужчина, подозреваемый в жестоком убийстве подруги с помощью молотка, ножа и кия, сообщает РИА Новости.

Тело 20-летней девушки с множественными повреждениями обнаружили вечером 10 февраля в квартире по адресу, указанному подозреваемым.

По предварительным данным, преступление было совершено в ночь на 9 февраля в результате ссоры во время совместного распития спиртного.

Сейчас с задержанным работают следователи. Расследование уголовного дела продолжается.

Установлено, что 21-летний подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью, побои и угрозу убийством в отношении потерпевшей.