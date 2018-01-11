В Совфеде назвали политиканством основную версию Польши о крушении Ту-154М

11 января, 11:14
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает политиканством версию польской комиссии по расследованию катастрофы президентского авиалайнера Ту-154 под Смоленском, сообщает RT.
По его словам, заключение комиссии не имеет никакого отношения к расследованию этой трагедии по существу. Попытки политизировать трагедию, случившуюся с самолетом экс-президента Польши Леха Качиньского, он назвал неэтичными.
"Спекуляции на тему этой трагедии абсолютно неэтичны и недопустимы. Все должно происходить в рамках компетентных и профессиональных следственных действий, абсолютно избавленных от политики. Выводы польской комиссии ничем, кроме политики, а точнее – политиканства, я назвать не могу", – сказал Косачев.
Он отметил, что происходящее в Польше носит характер внутриполитической борьбы, и нынешняя власть страны атакуют предыдущую, поэтому принять эти выводы невозможно.
Ранее комиссия Минобороны Польши приняла заключение международного эксперта о том, что на борту произошло два взрыва: в крыле и центральной стойке.
Крушение президентского Ту-154 произошло под Смоленском 10 апреля 2010 года. На борту находился президент Польши Лех Качиньский с женой, почти все высшее военное командование, известные политики, общественные и религиозные деятели.
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