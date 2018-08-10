Прокуратура проводит проверку после схода вагонов на станции Бескудниково

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Московская межрегиональная транспортная прокуратура проведет проверку по факту схода грузовых вагонов в парке станции Бескудниково Савеловского направления МЖД, сообщает Агентство "Москва". Поручено это дело Московско-Ярославскому транспортному прокурору.

Ранее сообщалось, что три грузовых вагона сошли с рельсов на платформе Бескудниково. Вагоны были пустые. В результате никто не пострадал.

Что происходит в Бескудникове, где вагоны сошли с рельсов



Инцидент произошел в грузовом парке станции во время маневровых работ. Для возвращения вагонов на пути на место отправлен восстановительный поезд. На движение пассажирских и пригородных поездов ЧП не повлияло.