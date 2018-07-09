Названа причина крушения поезда на северо-западе Турции

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Провал грунта под рельсами стал причиной железнодорожной катастрофы в провинции Текирдаг на северо-западе Турции, передает РИА Новости.

По информации министерства здравоохранения, в результате крушения поезда 10 человек погибли, 73 пострадали. Основной из причин случившегося называют размыв грунта. Отмечается, что в этой части Турции прошли сильные ливни.

Вечером 8 июля пассажирский поезд, в шести вагонах которого находились 362 человека, следовал в направлении города Узункепрю. Неожиданно большая часть вагонов поезда сошла с рельсов и опрокинулась.

Экстренные службы проводят эвакуацию тяжелораненых с помощью вертолетов и тракторов. Подъезд к месту аварии автотранспорта сильно затруднен. Раненых доставляют в город Чорлу. Местные власти призвали граждан сдать кровь для помощи пострадавшим.

На месте происшествия продолжаются спасательные работы.