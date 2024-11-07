ANSA: 59 человек задержаны в Италии в ходе операции против мафии

Фото: 123RF/joseh51

В Италии правоохранители задержали 59 человек в ходе операции против мафиозной группировки под названием "Ндрангета", передает агентство ANSA.

По данным издания, задержанных подозревают в незаконном обороте наркотиков и оружия.

Отмечается, что "Ндрангета" признана самой влиятельной преступной организацией, которая контролирует поставки кокаина из Южной Америки в европейские страны. Итальянские правоохранительные органы более десяти лет назад обнаружили, что считавшаяся раньше исключительно южной группировка давно работает не только в северных областях Италии, но и во многих других странах Европы.

Ранее, в октябре 2018 года, на Сицилии задержали одного из опаснейших мафиози, сына известного члена другой мафиозной группировки "Коза Ностра". Задержание провела итальянская полиция совместно с Европолом недалеко от сицилийской коммуны Вита.

Мафиози разыскивали с 2016 года. Пойманный подозревается в причастности к жестокому тройному убийству, совершенному в 2006 году в северной Италии.