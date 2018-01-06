Уголовное дело возбудили против ранившего охранников на станции МЦК "Лихоборы"

6 января, 12:16
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Уголовное дело было возбуждено по факту стрельбы на станции МЦК "Лихоборы", где 4 января нетрезвый пассажир ранил охранников из травматического пистолета.
Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного главка МВД России, в ходе конфликта с охранниками станции пьяный 29-летний мужчина несколько раз выстрелил в них. В результате двое сотрудников охраны − в возрасте 19 и 25 лет − получили непроникающие огнестрельные ранения и были доставлены в больницу.
Как уточнили в МВД, по факту обстрела на станции "Лихоборы" отделом полиции было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
Кроме того, по данным пресс-службы, сам стрелявший был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, а также ушибами и ссадинами.
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